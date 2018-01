I sidste uge kom det frem, at Kim Larsen havde fået konstateret kræft i prostata, og at han var nødt til at aflyse den udsolgte turne i vinter, mens han bliver behandlet for kræftsygdommen.

Men samtidig oplyste hans impresario, Jørn Jeppesen, at Kim Larsen vender tilbage til den planlagte sommerturne. Og den starter altså den 28. juni på Den Grønne i Nyborg, og derefter skal han rundt på en lang turné. Naturligvis bakket af af sit backingband siden 1995, Kjukken.

Det er NGIF's koncertudvalg, der arrangerer koncerten i samarbejde med CC-JVB fra Odense.