At Ærøfærgerne har indført dagens ret som økologisk på forsøgsbasis har nu udløst, at sagen tages op i økonomiudvalget i Ærø Kommune. Det sker for at sikre sig, at reglerne for indkøbspolitik er overholdt, forklarer borgmester. Cateringleder har ikke indtryk af, reglerne er brudt.

Ærø: Nyheden om, at dagens ret på Ærøfærgerne rute mellem Ærøskøbing og Svendborg de næste par måneder er økologisk som et forsøg, har ikke vakt udbredt begejstring ved Ærø Kommune. Blandt andet sætter Bent Juul Sørensen i et læserbrev spørgsmålstegn ved, hvorfor Ærøfærgerne har valgt det svendborgensiske firma Øland som leverandør i stedet for at holde sig til nuværende leverandør, det kommunale selskab Ærø Madservice. Derfor ender sagen nu i økonomiudvalget, der har bedt om en redegørelse fra Ærøfærgerne. Bjarne Nissen, der er cateringleder for Ærøfærgerne, tog beslutningen om at starte en forsøgsperiode, hvor dagens ret er økologisk. - Det er en prøveperiode for at se, om der er et marked for økologisk mad. Vi har ikke lavet en permanent aftale med Øland, men de kom med et tilbud, og da vi har gået med tankerne om økologi længe, valgte vi at slå til, siger han. Men hvorfor vælger I ikke en Ærø-virksomhed til at levere maden? - Fordi der på det tidspunkt ikke var nogen, der kunne levere den økologiske mad, siger Bjarne Nissen.

Cateringchef: Jeg har undersøgt det