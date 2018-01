Café Mauritz åbnede på Skibhusvej i 2002. I 2006 blev den overtaget af Hamza Altinok, og sønnen Ahmet Altinok er siden kommet med i virksomheden.I dag ligger Café Mauritz også på Læssøegade og på Dalumvej i Odense, på Gerritsgade i Svendborg og på Nytorv i Middelfart.Ahmet Altinok fortæller, at den første café havde et 40 siders stort menukort, men at det blev barberet kraftigt ned, fordi "vi var ikke dygtige til noget som helst", som han forklarer det.Blandt andet blev pasta- og risretter sorteret fra for at satse på burgere.Når det blev burgere, skyldes det, at kunderne gav god feedback på netop burgerne på grund af den hjemmelavede dressing.Café Mauritz er i 2016 og 2017 kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen. Det er virksomheder, der formået mindst at fordoble omsætningen/bruttoresultatet i løbet af fire år.