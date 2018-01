Der er planer om at udbrede Café Mauritz til både Jylland og Sjælland. Men ikke for enhver pris, understreger ejerne.

Det går rigtig godt for Café Mauritz. Så godt, at virksomheden to år i træk er kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen, og succesen har givet ejerne mod på mere.

Der findes i dag tre caféer i Odense, en i Svendborg og en i Middelfart, men nu har ejerne Hamza og Ahmet Altinok rettet blikket mod Jylland.

- Vi har lavet en femårig plan, og i den har vi planlagt fem til syv caféer i Jylland, fortæller Ahmet Altinok.

- Efterfølgende vil vi udvide med op til fem caféer i Storkøbenhavn. Men det kan godt være, at vi ikke kommer dertil, for vi vil ikke gøre det for enhver pris.

Samtidig kommer det også an på, hvad Hamza Altinoks mavefornemmelse siger.

- Min far er meget påpasselig, og han siger altid, at hvis vi ikke har råd til at købe, skal vi vente, til vi får råd til det, vi ønsker. Jeg kan godt være hurtig og sige, nu gør vi det her, hvor han holder mere igen, fortæller Ahmet Altinok.

- Hvis min fars mavefornemmelse ikke er den rigtige, siger han nej. Vi supplerer hinanden rigtig godt, og det har nok været med til at skabe et godt fundament.