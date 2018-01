Kerteminde Kommune vil bruge mellem en halv og halvanden million kroner til konsulenter, der skal hjælpe kommunen med at spare

Kerteminde: Da politikerne havde svært ved at finde nye besparelser i efteråret, besluttede de at inviterede interesserede konsulentfirmaer til at komme med forslag til reduktioner i den administrative organisation.

Ni konsulentfirmaer har budt ind på opgaven, der i første omgang går ud på at finde besparelser for fire millioner kroner i 2018 og ti millioner kroner i 2019.

- De fire millioner kroner har vi egentligt selv fundet, fordi der er indført ansættelsesstop, siger kommunaldirektør, Tim Jeppesen, der i øjeblikket sidder og vurderer de indkomne tilbud.

Udover besparelserne i den administrative organisation skal politikerne i budgettet for 2019 finde besparelser for omkring 25 millioner kroner. Og da politikerne er trætte af de samme gamle spareforslag fra deres egen administration, vil det valgte konsulentfirma blive tilbudt at komme med nye spareforslag til budgettet.

- Vi skal lave et sparekatalog, som vi plejer til budgettet for 2019, og når vi har valgt en samarbejdspartner, så vil vi vurdere, om de også skal hjælpe med at lave sparekataloget. Men det tager vi først fat på, når vi har fundet dem, vi skal samarbejde med.

Tim Jeppesen regner med, at konsulentfirmaet, der skal hjælpe med at svinge sparekniven, er fundet omkring midten af januar.