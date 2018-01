Faaborg: Jannie Sørensen, der sidste år overtog den lille smørrebrødsforretning i Herregårdscenteret, har store planer i det nye år. I løbet af februar flytter hun nemlig sin forretning fra den nuværende placering ved siden af dyrlæge-butikken ned til hjørnet over for biblioteket, hvor der tidligere lå et solcenter. Her åbner hun senest 1. marts en smørrebrødscafé, hvor det også bliver muligt at sidde og spise sin mad.

Smørrebrødscafeen Jannie Sørensen (29) er oprindelig uddannet inden for handel og kontor.Hun er gift med Kasper Sørensen, der er ingeniør.



Parret bor i Saugstedlund og har tilsammen fire børn.

Faaborg har allerede mange cafeer og spisesteder, men Jannie Sørensen mener, at der godt kan blive plads til en mere i den ende af byen.

- Det er selvfølgelig et sats, for jeg har ikke sparet så meget sammen, at det gør noget. Men smørrebrødscafeen har udviklet sig godt, siden jeg overtog den, og der er mange, der har tilkendegivet, at de synes, det er en god ide. Jeg tror, at der er et potentiale i at lave et lille spisested i den her ende af byen, siger hun.

Det nye café-lokale er i øjeblikket ved at blive malet og gjort i stand, og cafeen får blandt andet egne toiletter i kælderen.

I det hele taget er det en markant opgradering af, hvad Jannie Sørensen kan tilbyde sin kunder i øjeblikket.

- Da jeg overtog smørrebrødscafeen var det en drøm, der gik i opfyldelse, men selve faciliteterne var ikke lige det, jeg havde drømt om. Der er meget snævert, og der er ikke rigtig nogen udviklingsmuligheder. Men det får jeg nu. Jeg får over dobbelt så mange kvadratmeter, og væsentligt bedre pladsforhold i køkkenet, siger hun.