Cd-anmeldelse

Man kan kritisere Sparks for at hænge fast i lydbilledet fra 1974 og gennembrudsalbummet "Kimono My House" med hitnumrene "This Town Ain't Big Enough For Both Of Us" og "Hasta Manana, Monsieur". 44 år senere er gentagelser og monotoni stadig limen, der holder de fængende melodier sammen. Enerverende og provokerende i sin evindelige gentagelse, der som et ustoppeligt lydlokomotiv driver melodien af sted.

Men det er netop den uimponerede og gennemførte blanding af storladen rock, stryger-synthesizer og flamboyant kor, der gør Sparks' musik enestående og letgenkendelig. Og som har fået Kurt Cobain, Arcade Fire, Ramones, Björk og Odense Symfoniorkesters tidligere chefdirigent, Paul Mann, til at melde sig under Sparks-fan-fanerne.

På "Hippopotamus" er titelnummeret samt "Edith Piaf (Said Better Than Me)" og "Giddy Giddy" prototyper på Sparks' forpustede, skiftevis rockede og tilstræbt "operaklassiske", mikrokosmos.