Café Mauritz er gået fra én til fem caféer på Fyn, og der er planer om at brede sig til flere dele af Danmark.

Det handler ikke om at tjene en masse penge, men om at skabe noget, fortæller Ahmet Altinok, der ejer burgerkæden sammen med sin far.

Passion, engagement og eftermæle. Det er ord, som Ahmet Altinok knytter til fortællingen om Café Mauritz. Ahmet Altinok ejer burgerkæden sammen med sin far Hamza, og de to har sammen bygget Café Mauritz op til det, virksomheden er i dag. Fra de startede med en enkelt café på Skibhusvej til de fem caféer, der ligger fordelt i Odense, Svendborg og Middelfart. Når det er lykkedes at nå dertil og oven i købet blive hædret som Gazelle-virksomhed to år i træk, så skyldes det i høj grad vilje og hårdt arbejde, fortæller Ahmet Altinok. - Min far kom Danmark i 1979 uden noget som helst. Vi er startet fra ingenting, men vi har fået en gylden mulighed, og vi har taget chancen for at bygge noget op. Det er nok det, der driver os. Vi vil vise, at vi kan det her, siger han. - Jeg kommer fra en baggrund, hvor mange har spillet offerkortet, men jeg synes, at i Danmark er det sådan, at hvis man kæmper for noget og viser, at man vil det, så bliver der støttet op omkring en.

Vilje skal der til

Det er op til én selv, om man vil blive til noget. Ahmet Altinok er da heller ikke kommet sovende til sin succes. - Jeg har taget en uddannelse for at have noget at falde tilbage på. Så jeg har arbejdet fuld tid for at bygge det her op, samtidig med at jeg har taget en uddannelse, fortæller Ahmet Altinok, der har en bachelor i jura og er cand.jur.. - Min klasselærer sagde til mig, at "man kan, hvad man vil, men vilje skal der til". Og det er rigtigt.

Laver alt fra bunden

Café Mauritz er én blandt mange caféer, og det er en hård branche, hvor mange bukker under inden for kort tid. Men når det går så godt for far og søn Altinok, skyldes det især kærligheden til produktet, mener Ahmet Altinok. - Vi går ikke på kompromis med noget. Vi har faglærte kokke, der står og producerer alt, hvad vi kan selv. Vi går virkelig op i det, og hvis vi får en dårlig anmeldelse, får jeg ondt i maven over det, fortæller Ahmet Altinok. Manja Madsen, der er ansvarlig for markedsføringen af Café Mauritz, forklarer desuden, at råvarerne er en vigtig del af succesen. - Noget af det, der adskiller os fra de andre, er, at vi har fokus på friske fynske råvarer. Hamza kører ud hver morgen og henter friske råvarer i drivhusene og kører dem ud til caféerne, fortæller hun. I det hele taget er Hamza og Ahmet Altinok meget med i driften af caféerne, og Ahmet Altinok fortæller, at "de er ikke for fine til at tage opvasken eller stå bag disken", men sådan kan det ikke fortsætte. De to ejere har erkendt, at det er umuligt at være alle steder med den størrelse virksomheden har i dag, men det er ikke nemt at uddelegere opgaverne, siger Ahmet Altinok. - Vi er i en proces, hvor vi skal trække os tilbage fra driften, så vi i højere grad leder virksomheden. Vi arbejder derhenad, men det er svært at slippe tøjlerne, erkender han og bliver suppleret af Manja Madsen. - Ja, det er jo, fordi I startede jer to med Hamza i køkkenet og dig i baren. I er så passionerede omkring det, og kan man nu få den følelse ud til alle andre i virksomheden. Det er jo jeres hjertebarn, siger hun. Café Mauritz har indgået et samarbejde med Nordisk Kapitalraad, der blandt andet rådgiver om forretningsudvikling, for at få hjælp til at organisere og strømline den stadig voksende virksomhed.

Fra 10 til 100 ansatte