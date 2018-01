Debat: Lad os få ryddet op i skattejunglen

Læserbrev: Regeringen har det både rigtige og noble mål, at skattelovgivningen skal forenkles. Det kan vi kun bakke op om i Dansk Erhverv, for det er sådan, at skattejunglen gennem de seneste efterhånden mange år bare har vokset sig større og tættere. Der er kommet knopskydning på knopskydning på i forvejen komplicerede regler.

For nylig kom den juridiske tænketank Justitia med en analyse, som viste, at der over de seneste ti år er blevet vedtaget ikke færre end 261 love på Skatteministeriets område. I samme tidsrum er blot seks skatte- og afgiftslove blevet ophævet.

Når reglerne bliver mere komplicerede, bliver de også mere bøvlede for danske virksomheder og borgere. Der bruges buler af tid og ressourcer på området. Tid og ressourcer som kunne anvendes langt mere fornuftigt og produktivt.

Der er simpelthen behov for et enklere og mere erhvervsvenligt skattesystem, en oprydning og sanering i punktafgifter og reform af energiafgifterne med henblik på forenkling og en større grad af sektorneutralitet. Endelig bør skatten og afgiftstrykket sættes ned. Vi er helt med på, at der skal et politisk flertal til at gennemføre de nævnte ændringer, og at det næppe er realistisk lige i øjeblikket. Men vi hilser ethvert skridt i den rigtige retning yderst velkommen.