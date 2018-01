Marslev: - Nu kan vi slå fast med syvtommersøm, at Marslev er en by for børnefamilier, sagde en stolt borgmester Kasper Olesen (S), da han torsdag eftermiddag var til drop-in på Marslev Skole. Her præsenterede Marslev Skole og Børnehus tegningerne til det nye børnehus, der skal erstatte den noget nedslidte børnehave.

Skoleleder Hans-Henrik Jensen var også ovenud begejstret. Siden 2008 har skole og børnehus været en integreret institution, og nu bliver de også fysisk integreret, idet det nye børnehus bliver bygget bygget sammen med skolen.

- Det kommer til at optimere samarbejdet mellem skole og børnehus, og for børnene kommer det til at optimere overgangen fra børnehave til skole, så de nærmest ikke når at opdage, at de skifter. De vil jo i forvejen være vant til at omgås skoleeleverne, for de kommer til at lege på kryds og tværs, siger Hans-Henrik Jensen.

- Det kommer også til at betyde noget for de mindste af skolebørnene, fortæller Kirsten Miller fra Børnehuset.

- Jeg har allerede mødt de første, som begejstret spurgte, om de så må komme ned og besøge os i frikvartererne.

De skal nu væbne sig med lidt tålmodighed, de små skolebørn, for der går næsten et år endnu, før det nye børnehus står færdigt.

- Vi sætter spaden i jorden i løbet af et par uger, og så er huset klar til brug til december, fortæller Søren Qvist Hansen fra OBH-Gruppen, der står for byggeriet.

- Samtidig med byggeriet, vil vi også gerne åbne skolen mere ud mod lokalsamfundet, siger Hans-Henrik Jensen.

- Det sker blandt andet ved at fælde nogle træer og etablere en bredere indkørsel, der er lettere at få øje på.