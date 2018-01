Niels Hausgaards show hedder "På egen hånd" fordi han efter 45 år i jobbet har besluttet sig for at være helt alene på scenen. Han har behov for, at der engang imellem kun er publikum og ham, har han fortalt om sit show. Han ved af erfaring, at det ikke bliver nemmere af det, men til gengæld heller ikke mindre vedkommende,

- Det nemme og det ufarlige er ikke værd at beskæftige sig med, slår Niels Hausgaard fast.

De seneste mange år har han gerne turneret med andre - blandt andre flere guitarister.