Læserbrev: Når vi har sovet rusen ud, så opdager vi, at vi er blevet bedøvet af vore egne livsfarlige opfindelser. Landene producerer større og større motorer, som dræner denne jord for metaller og vigtige råstoffer.

Der er også helt andre ting, der er farlige for vores jordklode. Hele verden ventede på præsidentvalget i USA og oplevede, at den amerikanske præsidentkandidat vandt valget.

For mange år siden oplevede verden, da USA var allerbedst. Det var, da amerikanerne deltog i Anden Verdenskrig. USA var den stærkeste nation, der befriede Europa for den onde Hitler og hans ondskabsfulde politik, da millioner af mennesker kom i kz-lejre og millioner af mennesker døde af Tysklands mange krigsvåben og bomber.

USA forsynede både England og Rusland med våben og bomber. I Stillehavskrigen bekæmpede USA det fascistiske kejserdømme Japan. Efter krigen gav USA fem procent af deres overskud til Europa. Det var, da Amerika var bedst, så kom der gang i produktionen i det fattige Europa.

Vi blev bedøvet af skræk, da verden oplevede det værste præsidentvalg nogensinde. Det var, da amerikanerne var værst, at vælge en uduelig præsident. Verdens lande risikerer at gå i stå, for præsidenten fører en politik, der kan skade hele verden.

Så er det denne verdens store motor, der dræner verdens metaller og livsvigtige råstoffer, og skaber kaos på energimarkedet i de kommende generationer. Det bliver frygteligt, men jeg er bange for, at Amerikas mange millioner mennesker vil få et økonomisk og menneskeligt tilbageslag i nyere tid. Lyseslukkeren forstår slet ikke, at verden har brug for flere tusind solcelle- og vindmøllefabrikker. At der er behov for milliarder af ny, forureningsfri energi og store brintfabrikker og biogasanlæg.

Der er så meget grøn energi i planterester, der kan forsyne denne jordklode, uden at vores børn og børnebørn får åndenød af de mange gifte, der er til livsfare for os mennesker.

Denne verden og især USA har brug for 100.000 måske 500.000 fabrikker, der udvikler ny energi af den fantastiske ethanol.

Lad os håbe, at præsidenten får dygtige rådgivere, som kan hjælpe partiet til en fornyet positiv politik.