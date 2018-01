Debat: Når glidecremen har overskredet sidste salgsdato

Læserbrev: Når cremen af dansk stolthed, velfærdssamfundet, efterhånden mest af alt får den brede middelklasse til at glide i hak, i stedet for at løfte udsatte borgere, så taler vi om en "velfærds-glidecreme", der ikke løser sin opgave.

Med tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarups ord: "Sat på spidsen har det danske velfærdssamfund i løbet af de sidste 30 år ødelagt eller i det mindste begrænset livsmuligheder for utrolige mange mennesker, hvis livsmuligheder det netop var velfærdssamfundets opgave at sikre. Alle disse mennesker kunne have bidraget til fællesskabet. I stedet må samfundet give dem støtte" (Weekendavisen - De ødelagte liv).

Som jeg ser det, må vi starte med at spørge os selv: Når vi hjælper andre, hvad er vores motiv?

Før vi svarer ærligt, bliver hjælpen ofte givet på de ressourcestærkes betingelser, der tit ikke dækker de udsatte menneskers reelle behov eller gives alt for sent. Der bliver for stor kløft mellem det, vi siger og gør.

Er velfærdssamfundet ved at opløse sig selv indefra med minimale indsatser? På vej til - ubemærket - at glide ind i en ny tidsalder, hvor kunstig intelligens udmanøvrerer mennesker. Kun de mest velbeslåede og ressourcestærke vil klare sig; og de behøver selvsagt ingen velfærdssamfund. En glidecreme, der ikke løser den opgave, den er sat i verden for, har overskredet sidste salgsdato.