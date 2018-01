Østrup: Nytårsdag tog en voldsom drejning på Østruplund, som er regionens specialcenter for voksne med handicap. Omkring klokken 13.45 valgte en beboer at slå en ansat på armen og forsøgte efterfølgende at bide personen i hånden. Derfor er der blevet indsendt en skriftlig anmeldelse til politiet.

Det er ikke atypisk, at voldelige episoder finder sted på Østruplund. I september blev en handicappet 19-årig mandlig beboer dømt for at have begået vold mod og truet pædagoger, og i november blev en svært udviklingshæmmet mand dømt for at have slået en kvindelig vikar flere gange i maven.

Dommen i begge tilfælde var, at Nordfyns Kommune skulle føre tilsyn, og at personen skal anbringes i en institution for persone med psykisk handicap - altså, at denne skulle blive på Østruplund.