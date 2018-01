Erhverv

Vejle/Fredericia: Garant Vejle på Damhaven 3 har fået ny ejer.

Knud Erik Grønlykke har efter 35 års virke som tæppe- og gulvmand i Vejle solgt Garant Vejle, tidligere Primo Tæpper, på Damhaven i Vejle til Steen Scharling Jensen.

- Det har været en stor beslutning at skulle tage. Det er noget, vi har drøftet i familien, og her blev vi enige om, at min datter Christina ikke skulle overtage forretningen, siger Knud Erik Grønlykke.

Christina Grønlykke Lindquist fortsætter i stedet som ansat under den nye ejer.

Det samme gør Søren Jensen og Lars Bo Nielsen og en kørende gulv- og tæppemand.

- Men selvfølgelig bliver det lidt vemodigt. Vi har gennem tre årtier haft mange trofaste kunder, som vi både har solgt velourtæpper, trægulve og -klinker og igen tæpper til, siger Knud Erik Grønlykke, der i mange år drev firmaet under navnet Primo Tæpper, inden han for år tilbage indgik i et samarbejde med Garant.