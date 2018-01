Fredag skal FN's Sikkerhedsråd samles for at diskutere demonstrationerne mod den iranske regering.

Medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd vil fredag træde sammen for at diskutere tiltag i forbindelse med demonstrationer i Iran.

Det er USA, der har foreslået det ekstraordinære møde, som vil finde sted fredag klokken 15.00 lokal tid.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde tidligere på ugen, at USA ville forsøge at få emnet på dagsordenen i Sikkerhedsrådet.

Torsdag oplyste USA så, at man formelt har bedt om mødet.

Demonstrationer mod regeringen i Iran har skyllet ind over de største byer i landet den seneste uge.

Mindst 21 personer er blevet dræbt i urolighederne.

Rusland ser mødet som "skadende og destruktivt", rapporterer nyhedsbureauet RIA. Den russiske viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, mener ikke, at FN skal blande sig i demonstrationerne i Iran.

- Vi mener ikke, at FN's Sikkerhedsråd har en rolle på dette område. Irans indenrigsaffærer har intet at gøre med FN's Sikkerhedsråd, siger han.

Ryabkov siger videre, at det ville være "illegitimt", hvis Sikkerhedsrådet skulle bestemme sig for at indføre nye sanktioner mod Iran.

Talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium Heather Nauert har foreslået, at USA's regering kan indføre sanktioner over for iranske embedsmænd, der modsætter sig fredelige protester.

Ryabkov har tidligere torsdag sagt, at hans regering trods uroligheder i Iran bakker fuldt ud op om atomaftalen fra 2015.

Den blev underskrevet af USA, Iran, EU, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at han overvejer at trække sit land ud af aftalen.