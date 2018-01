Topkampen i Give, hvor Faaborg ØH deltog med en trup uden tre stamspillere, og ellers havde en del andre spillere på den lange skadesliste, blev som ventet meget svær for de fynske gæster.

I første halvleg spillede de to hold lige op, og Faaborg ØH ydede en fornem indsats lige frem til kort før pausen, hvor forsvaret begyndte at stå på flade fødder på banen, slidt op af mangelen på udskiftningsspillere. Den fornemme indsats betød at stillingen ved pausen var 18-18.

I anden halvleg startede Faaborg Øh lidt gumpetungt, og fik blot scoret fem mål i de første 20 minutter, og her vendte kampen så til fordel for hjemmeholdet, der på holdet havde en angriber som var svær at holde på afstand, så han nåede op på 14 scoringer.

Det samme kunne Mads Fischer fra Faaborg ØH næsten også, men han nøjedes med 12 mål, fulgt af Jacob Fladegaard med seks scoringer. Jens Blom Nielsen erkendte efter kampen at Gives sejr var fuld fortjent, især fordi holdet havde mange flere strenge at spille på, men nu glæder de sig i Faaborg ØH til hjemmekampen på fredag mod SUS Nyborg. (hol)