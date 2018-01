Håndbold. Fynsserien, herrer. Stjernen-HeRy 67 26-28 (15-17). HeRy's træner Leif Foli var den første efter kampen til at indrømme, at det langtfra havde været nogen køn kamp.

- Nej, det var et rigtigt efterjuleopgør, hvor niveauet var præget af mange fejl fra begge sider. Vi var for det meste i teten, selvom Stjernen nåede op på uafgjort et par gange, men så trak vi lidt fra igen, sagde træneren. Han fandt anledning til at rose Andreas Christiansen, der trods "kun" tre mål udnyttede sin chance optimalt. Peter Christensen scorede ni, heraf de tre på straffe, Martin Foli nåede syv pletskud. (wta)