ODENSE: Keep the Change Big Band sørger for musikken, når Jazzens Venner arrangerer årets første koncert i Odense Seniorhus søndag. Klokken 12 åbnes dørene, og big band-tonerne lyder fra klokken 13 til 16. Medlemsentréen er 60 kroner, andre må af med 130 for at gynge med. (RAS)