Arne anmelder

Hvor tit oplever vi i dagens Danmark, at en bogudgivelse trækker så mange mennesker, at forfatteren må lave to præsentationer samme dag?

Alle boganmeldere kender problemet: Et menneske lægger energi og kræfter i at skrive en bog og forventer, den bliver anmeldt i avisen. Og anmelderen må stilfærdigt sige: Desværre, kære forfatter. Det er et godt arbejde, du har lavet. Men bogen handler kun om din slægt - eller om din hjemegn. Den har ikke almen interesse. Den moderne trykteknik har gjort det muligt for en masse mennesker at skrive lokalhistoriske og slægtshistoriske bøger. Aviserne har ikke en mulighed for at anmelde alle disse værker. Derfor må anmelderne begrænse sig til de bøger, der har almen interesse. Og det har bogen "Fokkegilde og flyverskjul", som Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet. Bogen er skrevet af den gamle sønderjyde, kontorchef Christen Duus Andersen, der i dag bor i Klampenborg. Det er en lille, stramt fortalt bog, der løfter sig op til at give et fint tidsbillede af Danmark. Bogen fortæller om livet på landet og i landsområderne i Danmark i 1940'erne og 1950'erne. Duus Andersens familie spiller naturligvis en stor rolle i bogen. Der er også slægts-fotos med, som nok kun interesserer de nærmeste. Men bogen indrammer et stykke danmarkshistorie, ikke set fra faghistorikerens skrivebord - men ude fra landet, set af et af de mennesker, der voksede op midt i det hele, i en turbulent tid med store omvæltninger. Altså et menneske som selv er en del af udviklingen og forandringen. Som PH skrev: Vi er selv historie.

Stor interesse