Ishockey: Fredagens kamp i Bitcoin Arena i Rungsted giver et fingerpeg om, hvordan det aktuelle styrkeforhold er mellem de to hold, der om 14 dage mødes i pokalsemifinalen i VM-arenaen i Herning ved det prestigefyldte Final Four-stævne.

Både Rungsted Seier Capital og Odense Bulldogs har oplevet flere nederlag end sejre den seneste tid. Rungsted har kun vundet én af de seneste fem kampe, mens Odense kun har vundet én af de seneste seks kampe. Men Rungsted har trods alt fået point hver gang, da alle nederlagene først er kommet efter overtid eller straffeslag. Odense har også fået point i to af de nylige nederlag, senest med 4-4 i ordinær tid i tirsdags mod Frederikshavn efter en håbløs start, hvor Bulldogs kom bagud 0-3 efter 13 minutter.

Det er de to seneste sæsoners pokalmestre, der mødes fredag aften klokken 19.45. Begge klubber satser på pokalturneringen som en kærkommen lejlighed til at hente en titel, nu hvor DM-trofæet tilsyneladende er permanent på jysk jord. I hvert fald skal vi tilbage til 2002 for at finde den seneste DM-titel til et hold uden for Jylland. Dengang var det pudsigt nok Rungsted, der vandt DM efter finalesejr over Odense.