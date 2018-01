Nyborg: Torsdag 25. januar har MusicalTalentSkolen Nyborg som det første teater i hele Norden premiere på den Tony-vindende Broadwaymusical "In the Heights". Musicalen er skrevet af Lin-Manuel Miranda, og den spiller på Bastionen i Nyborg. Handlingen udspiller sig over to dage i Washington Heights, en bydel i New York, hvor der primært bor latinamerikanske immigranter. Tiderne er hårde, og den salon, hvor flere af hovedpersonerne arbejder, må lukke, mens de drømmer om at forlade kvarteret.

Imens skal der kæmpes for kærligheden, venskaber og fremtiden i bydelen.

MusicalTalentSkole Nyborg er et talentudviklingsprogram for unge mellem 16 og 18 og drives under Nyborg Ungdomsskole i samarbejde med Nyborg Musikskole og en række lokale aktører og professionelle scenekunstskoler og teatre. Skolen er et toårigt undervisningstilbud, hvor man udelukkende modtager undervisning af professionelt uddannede undervisere. MusicalTalentSkolen ledes af Jesper Nielsen. /EXP