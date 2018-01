En hjemløs mand, der blev hyldet som en helt, da han tilsyneladende hjalp ofre for et bombeangreb i Manchester Arena sidste år, har indrømmet, at han bestjal de sårede.

Tyverierne skete, mens ofre lå døende og blødende på gulvet efter en popkoncert i den nordlige engelske by. 22 blev dræbt og 59 blev såret.

Videooptagelser fra Manchester Arena viser, at den 33-årige Chris Parker blandt andet tog en pung fra en håndtaske, som tilhørte Pauline Healey, hvis 14-årige barnebarn lå døende i nærheden. Han anvendte senere Healeys kreditkort i en lokal McDonald's.

Det fremgik under en retssag onsdag mod Chris Parker.

Den 33-årige blev efter angrebet i maj interviewet af britiske medier. Han fortalte dengang, at han havde tigget uden for koncertarenaen, da bomben eksploderede.

I udtalelser til nyhedsbureauet PA sagde en tårevædet Parker i maj:

- Jeg hørte et brag, og i samme øjeblik så jeg et hvidt glimt, hvorefter der kom røg, og der lød skrig. Jeg faldt om på gulvet. I stedet for at løbe væk, så var det mit instinkt at løbe tilbage og forsøge at hjælpe.

Han fortalte videre, at der lå mennesker på gulvet over det hele, og at en kvinde var død i hans arme, og at han havde hjulpet en lille pige, hvis mor netop var blevet dræbt.

Parker er også blevet beskyldt for at stjæle en mobiltelefon fra en teenagepige på stedet, hvor bomben eksploderede.

Ifølge anklagemyndigheden ydede Parker "begrænset hjælp" til ofre mellem sine tyverier.

Dommeren i sagen, David Hernandez, beordrede Parker varetægtsfængslet frem til 30. januar, hvor straffen fastsættes. Dommeren siger, at der formentligt bliver tale om en fængselsstraf.

Parker, der modtog et stort beløb i donationer via en indsamling på en hjemmeside, har en række domme for tyveri og indbrud. Han dukkede ikke op i retten, da sagen mod ham blev indledt tirsdag.

Politiet fandt ham på et loft i Halifax i West Yorkshire, hvor han blev anholdt.