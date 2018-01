- Jeg glæder mig helt vildt til at mit arbejdsliv igen skal tage udgangspunkt i lokalområdet og i det store netværk, som jeg har i og omkring Tommerup. Og så bliver det fedt at komme tilbage til et idrætscenter, som efter ombygningen har været i en rivende udvikling, udtaler Troels Eriksen i pressemeddelsen.

Tommerup St.: Først var der én Søren. Så var der to, og nu stopper den tredje Søren som centerchef for Fyrtårn Tommerup.

Med ansættelsen af Troels Eriksen skifter Fyrtårn Tommerup chef for tredje gang siden ombygningen af hallen i 2013. Men det er ikke noget, der bekymrer bestyrelsen.

Bestyrelsen skriver i pressemeddelelsen at den øvrige medarbejderstab er kompetente til opgaven, og at idrætscenteret har øget deres belægning og omsætning. Derfor ser de lyst på fremtiden trods endnu et lederskifte.

For bestyrelsesformand, John Skælbæk Kristiansen, er glad for det nye "ægteskab".

- Troels har lige præcis den profil, som vi ved, kan føre Fyrtårnet videre fra, hvor vi er i dag. Troels er lokal, har stor erfaring fra branchen og har den nødvendige ledererfaring, så han ved, hvad han går ind til - og det er vigtigt for os. Vi ser det faktisk som et scoop, at det er lykkes os at få ham tilbage, siger John Skælbæk Kristiansen.