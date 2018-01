Det lykkedes ikke for udfordreren Nils Høj at vippe Carsten Hansen af pinden som formand for brugerrådet i Aktivhuset. De cirka 100 fremmødte valgte til gengæld, at Nils Høj ikke længere skal være med i bestyrelsen.

Kerteminde: Der var fuldt hus i Aktivhuset torsdag formiddag, hvor cirka 100 brugere var mødt op til husmøde. - Det er fuldstændig overvældende at se alle de mennesker, der er kommet, sagde formand for brugerrådet, Carsten Hansen, der advarede de fremmødte om kun at tage et halvt rundstykke, der var nemlig kun indkøbt 50. Aktivhuset - Brugerrådet Brugerrådet januar 2018Formand: Carsten Hansen



Kasserer: Anne Marie Olsen



Sekretær: Marie Boisen



Øvrige medlemmer:



Dunja Nielsen



Anna Sparvath



Birgit Vølding



Asger Bondo



Den ny næstformand vælges på først kommende møde i brugerrådet På forhånd var der lagt i kakkelovnen til et opgør med Carsten Hansen på årets første møde, der samtidig fungerer som uofficiel generalforsamling for brugerrådet. Næstformand i brugerrådet, Nils Høj, forlangte nemlig forud for mødet, at formanden skulle trække sig, fordi han har samarbejdet med kommunen i stedet for at kæmpe imod kommunens forsøg på at "udsulte" Aktivhuset. Politikerne har blandt andet i 2017 skåret ned i antallet af ældre, der får bevilliget vedligeholdende træning og samlet træningen i Langeskov. En besparelse, der har vakt harme hos brugerne i Aktivhuset. Carsten Hansen har selv stået i spidsen for en underskriftindsamling til forsvar for at beholde den vedligeholdende træning i Aktivhuset, hvorfor han blankt afviser alle beskyldninger om, at han har været eftergivende over for kommunen. Oprøret imod formanden løb lige så stille ud i sandet, da fire af de syv medlemmer af brugerrådets bestyrelse var på valg på mødet, og det ikke lykkedes næstformand Nils Høj at blive genvalgt til bestyrelsen.

Har brokket sig for meget

Nils Høj spekulerende efter mødet på, om årsagen til, at han ikke blev valgt ind i brugerrådet, var den måde, afstemningen blev afholdt på. Der var nemlig fem opstillede kandidater til de fire pladser, og de var skrevet op på en liste med numrene et til fem. Brugerne skulle så skrive de fire numre ned på en lap papir, som de ville stemme på, og der mente Nils Høj, at de fleste bare havde valgt det nemmeste og skrevet de første fire numre. - Og så stod jeg jo nederst på listen som nummer fem, og det betalte jeg jo nok prisen for, sagde Nils Høj, inden han tilføjede: - Det kan jo også være, at det er fordi, jeg har brokket mig så højlydt over kommunes behandling af Aktivhuset, og det har folk så syntes var for meget. Nederlaget får dog ikke Nils Høj til at moderere sin kritik af formanden. - Han er en katastrofe, og ligegyldigt hvad kommunen kommer med, så siger han jo ja, fortalte Nils Høj. Carsten Hansen konstaterede efter valget, at han nu fortsætter som fomand, og han har ikke tænkt sig at lave sin stil om. - Men der er gået nogle rygter om, at jeg har tilbageholdt informationer for brugerrådets bestyrelse, så derfor vil jeg arbejde for, at vi i fremtiden får nogle flere konkrete informationer fra kommunen, så der ikke er nogen, der kan stille spørgsmål ved mit virke. Nils Høj blev i efteråret valgt ind i Ældrerådet, og selv om han ikke fik plads i brugerrådet. er kampen for Aktivhuset som fristed for de ældre ikke slut for hans vedkommende. - Jeg vil fortsat kæmpe for Aktivhuset og for de ældres vilkår, nu bliver det bare i Ældrerådet, siger Nils Høj.

Usikkert om træningen vender tilbage