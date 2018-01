1 / 3

Asger Sparvath er 87 år og fra Kerteminde. For 26 år siden var han med til at starte brugerrådet i Aktivhuset. Han synes ikke, det står så skidt til, som det fremgår i medierne, men han er alligevel bekymret for ændringerne: - Det kører sgu meget normalt. Jeg er kommet her i 35 år, og bare fordi der er to, der mundhugges, så tager fanden løs. Men det er synd for de demente, at de skal være her sammen med os andre. Der er fire toiletter, så det bliver trængt. Jeg tror, det bliver værre for dem at være indespærret her.Foto: Jeppe Maagaard Holm