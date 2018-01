Kloden rundt

Tyskland: En dristig ko undslap for nylig boltpistolen, da den tog flugten fra et slagteri i den sydvesttyske by Bühl. Desværre for dyret forlængede det kun koens liv med godt en time, skriver nyhedsbureauet dpa. Den løb fra slagteriet til et jernbanespor, hvor den spærrede vejen for et lyntog, der måtte bremse og holde stille. Koen var dog ikke sådan at få væk, men gik rundt på sporene i en times tid. Så gik den dog heller ikke meget længere. Der blev tilkaldt en jæger, der satte en stopper for flugtforsøget og skød koen. (ritzau)