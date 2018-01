Arne anmelder

Og lige netop i denne parallelle ondskab findes bogens plot, dens ide - og dens spændende handling. "En fremmed i huset" er ikke fyldt med blod og vold. Alligevel er det en ætsende ond bog. Ondskaben er komprimeret på siderne, fortalt i et klart, letlæseligt sprog og med en psykologisk dybde, der løfter romanen op over de fleste i genren.

Sådan set ved vi godt, hvem der begik drabet i denne roman. For vi får morderens forklaring mod afslutningen. Men på den anden side af gaden, i genbo-huset, sidder en anden person, der har tænkt lige så onde tanker, haft lige så brutale hensigter og som har været under en lige så skarp anklage som morderen. Og som er i gang med at udvikle en plan om hævn.

Bøger: Det er sjældent, man sidder tilbage i stolen efter at have læst en forrygende krimi og alligevel er i tvivl om, hvem der er den skyldige. Og hvem der er offeret. Men den følelse mærkes, når man har læst "En fremmed i huset" af den canadiske jurist og engelsklærer, Shari Lapena.

Bogen indledes med en skildring af en varm august-aften for et yngre succesrigt amerikansk ægtepar. Manden kommer hjem til forstadsvillaen. Lyset er tændt, døren er åben. Men konen og hendes bil er væk.

Mens manden undrer sig, kører hustruen i vild panik gennem et af storbyens mest kriminelle kvarterer. Hun mister herredømmet over bilen, rammer en lygtepæl og vågner senere op på hospitalet - uden at kunne huske, hvad der er sket. Hvad skulle hun i det kvarter? Hvad flygtede hun fra? Hvem er den døde mand på gulvet i en forfalden bygning i kvarteret?

Gradvist begynder politiet at trevle en historie op, som er svær at gennemskue. Og gradvist begynder man som læser at komme i tvivl om egne teorier og om hvem, der er skurk og hvem, der er offer.

"En fremmed i huset" er glimrende underholdning. Men i sin substans er bogen komplet desillusionerende, fordi den fastholder, at vi ikke kan stole på hinanden, at vi alle har skyggesider, og at mange af os bærer på hemmeligheder, vi ikke røber selv for vore nærmeste.

"En fremmed i huset" er mere uhyggelig i sine teorier end i sin handling. Kulden kommer inde fra.

Shari Lapena

"En fremmed i huset"

304 sider, Gyldendal