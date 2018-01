Fodbold: Den tidligere AC Horsens-spiller Martin Lund forlader islandske Breidablik og fortsætter karrieren i Næsby.

Det har svirret længe som rygte i juleperioden, og nu er skiftet en realitet.

Offensivspilleren Martin Lund har tidligere scoret en masse mål for Næsby, og nu vender han retur til 2. divisionsklubben. Næsby meddeler, at klubben har sikret sig 26-årige Lund, som senest har spillet for islandske Breidablik. - Jeg er glad for skiftet tilbage til Næsby Boldklub. Det er en klub der står mit hjerte nært, og som jeg har gode minder fra. Det var herfra, jeg fik chancen for at udleve min drøm som professionel fodboldspiller. Så nu vil gerne betale tilbage og sikre overlevelse i 2. division, siger Lund til klubbens hjemmeside. Martin Lund har en fortid i OB's ungdomsafdeling, HIK, Otterup, AC Horsens, Fjölnir og senest Breidablik.

Martin Lund er på sine bedste dage en god direkte offensivspiller med fine driblinger, blik for medspillerne og fin skudkraft - og bør være en solid forstærkning for den i efteråret så magre Næsby-offensiv.

Næsby indleder forårets nedrykningsspil med nul bonuspoint og skal præstere små mirakler for at sikre en ny sæson i 2. division, men med flere specielt defensive tilgangen - og nu Martin Lund i bagagen - ser missionen ikke helt umulig ud.