Turbulent bilår sluttede med Peugeot 208 som den mest solgte bilmodel i fjor fulgt af VW Up og Nissan Qashqai som nummer tre. Med 222.000 nye biler lå salget marginalt under sidste års rekord.

På top-20-listen over årets mest solgte biler er det dog - ind til videre - kun Nissan Qashqai, som har sat et tungt aftryk. Her landede den i 2017 på en tredjeplads med godt 7000 biler med få hundrede biler op til VW Up, som blev nummer to. Modellen er godt hjulpet af et facelift midt på året, konstante kampagnepriser og et stort salg til flådeejere.

Når historiebøgerne skrives, vil 2017 falde ind som et af de mere usædvanlige bilår. Ikke alene har danskerne fået smag for lidt større biler frem for de helt små, den megen uro før efterårets omlægning af afgifter og den efterfølgende ketchup-effekt i bilsalget satte nemlig også sit præg på antallet af indregistreringer. Oven i hatten var det tredje efterår i træk med store afgiftsændringer, hvor både privat-og erhvervsleasing blev påvirket. Samtidig skyllede bølgen af høje crossover-modeller for alvor ind over danskerne.

Den gamle kending Peugeot 208 satte sig ligesom i 2016 på førstepladsen, denne gang med omkring 9800 biler. Top-20-listen for 2017 bærer dog præg af fortsat flere større biler. Således er mellemklasse-modeller som VW Golf, Opel Astra og Peugeot 308 repræsenteret, mens større biler som VW Passat, VW Toruran og Skoda Octavia også ligger lunt. De tre sidstnævnte er godt hjulpet af, at det er modeller, som i et vist omfang både afsættes som erhvervsleasede til firmafolket og sælges til private.

Miniklasse-modellen Peugeot 208 klarer sig godt af flere årsager. Først og fremmest har importøren nærmest konstante kampagner med skiftende udstyrs-modeller, mens privatleasing stadig tæller godt med, selv om der i forhold til tidligere er skruet ned for blusset.

Med et samlet salg i Danmark på omkring 221.800 biler lå tallet kun 1100 under sidste års rekordsalg på godt 222.900 biler. Så det er første gang i otte år, at der ikke blev sat ny rekord i antallet af solgte biler. Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører, peger på, at netop den megen uro omkring de nye afgifter har sat sig præg på et år, der ellers havde kurs med endnu en ny rekord.

2017 startede nemlig med at være bedre end 2016. Men med et salg på små 18.100 biler i december lå salgstallene ligesom november-salget under samme måneder i fjor. Og det var med til at sætte sit præg på årets samlede resultat. Gunni Mikkelsen er dog alligevel tilfreds.

- Vi glæder os over det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om, at tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel, som vi har set, og vi tror på en fortsat ganske pæn efterspørgsel, siger Gunni Mikkelsen.

Han forudser da også, at salget i 2018 efter tre afgiftssænkninger på stribe vil fortsætte på samme høje niveau i 2018.