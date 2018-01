Christian Grau Har arbejdet mange år i reklamebranchen og er bil- og livsstilsekspert. Han har optrådt i "Kender du typen" på DR1 samt "Vi elsker biler" på TV2 og er fast ekspert på "Go'morgen Danmark".Sideløbende er Christian Grau motorredaktør på Euroman og foredragsholder. I 2009 udgav han bogen "Mænd & Biler". I det kommende år skal han bl.a. være med i et nyt boligprogram på TV2, mens han arbejder på anden runde af podcasten "Graus Garage".

Det er bil- og livsstilseksperten Christian Grau, der med "Alfreds Autoalfabet", som bogen hedder, er klar til at tilføre godnatlæsningen gode stænk af humor med biler, bilmærker og trafik gennemgået alfabetisk.

Bilbegejstring kan starte tidligt, især hvis børn og forældre kan hygge sig sammen og blive lidt klogere på det firehjulede univers på samme tid. Sådan lyder udgangspunktet for en ny børnebog om biler.

Der er flere grunde til, at Christian Grau nu vil prøve kræfter med en børnebog.

- Jeg er jo bilidiot. Og jeg har arbejdet med biler på mange forskellige platforme. Derfor var det naturligt at få bilerne ind i en ny sammenhæng. Det handler om, at børn og voksne kan få nogle fælles oplevelser, siger Christian Grau

- Det er lidt det samme, som når forældre og børn ser en film sammen, hvor de får en fælles oplevelse. Her kan børnene få lidt højtlæsning, mens forældrene så kan få lidt bilopdragelse og godbidder om biler, mens de læser op for børnene, siger Christian Grau.

Noget af det, som var sjovt ved at lave bogen, var at få rimene til at gå op.

- Jeg er jo pjattet med at lege med ord, og det var sjovt at få det tekniske omkring bilerne og rimene til at gå op i en højere enhed, siger Christian Grau.

Det hele bliver ikke ringere af, at bogen er illustreret af Peter Heydenrich, som selv er bilnørd. Herhjemme findes der ikke mange børnebøger om biler. En af de mere kendte er "Axel elsker biler" af Marianne Iben Hansen og Hanne Bartholin, der har en halv snes år på bagen. Der er dog stor forskel på de to bøger. Mens bogen om Axel mest handler om sjove remser, er der masser af tæt information mellem versene i bogen om Alfred, der bl.a. beriger læseren med oplysninger om det farverige spekter af bilmærker fra for- og nutid.