Jeg har det med folk, der har nytårsforsætter, som jeg har det med folk, der skal løbe et maraton. Jeg er vild med, hvad du gør, men er du ikke sød at stoppe med at fortælle om det hele tiden?

Helt bogstaveligt skal det naturligvis ikke tages, jeg bakker gerne op om både løb og løfter, men jeg er oprigtigt begyndt at tvivle på effekten af at udbasunere dem i forsøget på at holde sig selv til ilden.

Det er jo ofte det, der sker. "Hvis jeg siger det højt, så er der ingen vej tilbage, vel?" Jo. Sagen er, at ni ud af ti af dem, du fortæller om dit projekt, formentlig har glemt det, så snart I skifter emne. Så kan du reagere ved at stoppe din nye livsfilosofi ned i halsen på dem, som var det æbleskiver sidst i december, men så er vi lidt tilbage ved de første linjer i denne tekst.

Hvis du oprigtigt søger en, der vil bakke dig op i rygestop, slankekur eller ultraløb, så led efter en, der rent faktisk deler din interesse. En, der ikke blot klapper dig på skulderen, hvis du fejler, men som losser dig bagi for at undgå netop det.

For nytårsforsætter er dybest set en glimrende idé, men idéen udvandes en del, når fiaskoerne er succeserne overlegne. Når det eneste sikre i løftet er, at det ikke bliver holdt, så bliver det lidt som at betragte en politisk valgkamp uden elementer af alvor - det bliver trættende og tragikomisk.

Så lad begynde året med at stoppe tomme nytårsforsætter. Vi laver en klub. En klub for alle med nytårsforsætter, de rent faktisk håber at gennemføre. I min egenskab af stifter er jeg også selvvalgt administrator. Jeg er upartisk, for jeg har intet nytårsforsæt, så min opgave er blot at hjælpe med, at du når i mål med dit.

Faktisk er det ikke min opgave, det er klubbens andre medlemmer, for klubben foregår sådan her: Du sender en mail til mig med dit nytårsforsæt - klkn@jfmedier.dk. Så sætter jeg dig sammen med en, der har gjort det samme, og så har I to i fællesskab forhåbentlig en langt bedre chance for at nå i mål - om ikke andet har du begyndt 2018 med et nyt bekendtskab. Hvad er der at tabe?

Så jo, nu har jeg faktisk et nytårsforsæt: at få alle jeres til at lykkes.

Tak fordi du lyttede - godt nytår.