Multiplatform: "Lego Marvel Super Heroes" fra 2013 er et af de allerbedste Lego-spil, der er lavet. Historien er sjov og spændende, der er et utal af meget varierede karakterer fra Marvel-universet, og efter historiedelen er gennemført, ligger en kæmpemæssig sandkasse i form af Manhattan for dine fødder - med endnu flere karakterer at låse op og missioner at gennemføre.

Forventningerne til to'eren var med andre ord skyhøje, men de blev indfriet legende let i denne flotte efterfølger, der holder fast i dét, der fungerede godt i etteren, men tør føje en masse til, som løfter oplevelsen til nye højder.

Spillet åbner med Star Lord og vennerne fra "Guardians of the Galaxy", der som sædvanligt er på dybt vand og har alle odds imod sig - denne gang i kampen mod skurken Kang. Historien udfolder sig i højt tempo og på tværs af både tid og rum, så folkene fra Travellers Tale, der også stod for forgængeren, kan bruge alle karakterer fra Marvel-universet. Der er masser af den velkendte humor fra Lego-spillene, og er man vant til at smadre, bygge, kæmpe og grine, vil man hurtigt føle sig hjemme her.

"Lego Marvel Super Heroes 2" introducerer dog også en stribe nye tiltag i forhold til sin forgænger, som alle fungerer godt og bringer oplevelsen tættere på det, vi kender, fra de nyeste film om bl.a. "Avengers", "Doctor Strange" og "Guardians of the Galaxy": Hulk hopper højt og langt, når han smadrer, Spider-Man svinger i sit net og kravler opad vægge, mens Star Lord danser sig frem, mens han lytter til "Awesome Mix Vol. 1" med sin walkman.

Er man fan af Lego, Marvel eller bare af et godt tredjepersons platform-spil, skal man ikke snyde sig selv for "Lego Marvel Super Heroes 2" - der danser sig ind på førstepladsen over ellers udmærkede Lego-spil. Historien er god, men endnu bedre er hele universet med de mange verdener og missioner og knap 200 (!) forskellige karakterer, der tilsammen sikrer, at der er mange, mange timers underholdning - også når historien er gennemført. Det er selvfølgelig muligt at spille co-op, og niveauet er sat, så både børn og voksne kan lege med.

Fem stjerner ud af seks

Titel: "LEGO Marvel Super Heroes 2"

Platform: Xbox One, PS4, Switch, pc

Udgivelsesdato: 14. november