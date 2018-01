PS4: Endnu et spil i GT-serien til PlayStation er kommet til, og selv om serien har en del år på bagen, har skaberne fundet overraskende ændringer til denne titel.

"Gran Turismo Sport" lægger denne gang tung vægt på online-delen. Det betyder, at der ikke er andet end en arkade-del tilgængelig, hvis man spiller offline. Spillere, der kender GT-serien, ved, at karriere- og arkade-delen har været bærende i tidligere titler, men dette er blevet barberet ned til kun at være lille del af spillet nu.

Tilbage har vi så en fantastisk gennemført online-del, hvor man skal køre mod modstandere fra hele verden. Der er flere løb i timen, man kan tilmelde sig, og mange måder, man kan race på - med det kæmpe udvalg af biler, man opbygger i sin garage.

En genistreg er den stramme rangering, der gør, at man kun kører mod modstandere på samme niveau, og dermed som oftest oplever et tæt løb, der hverken er for svært eller for let. "Gran Turismo Sport" lægger vægt på, at man kører flot og ikke for aggressivt, hvis man vil stige i niveau. Der er således straf for uhensigtsmæssig og hasarderet kørsel, og man kan under løbet blive "ghosted", så man ikke ødelægger løbet for de andre spillere. Godt tænkt og fint udført. Og alt dette bliver gennemgået, så alle kan være med, i et træningssegment, man skal igennem, før man bliver sluppet løs online på den digitale asfalt.

Spillet giver mange udfordringer på ens køretekniske egenskaber, og selv garvede spillere kan blive udfordret rigeligt.

Udover fantastisk grafik (som efterhånden er standard for moderne bil-spil) var jeg også begejstret for træningsdelen, hvor der sving for sving blev gennemgået, hvordan de forskellige baner skal angribes - meget udførligt.

"Gran Turismo Sport" excellerer med fart, fornyelse og fantastisk grafik.

Fire stjerner ud af seks

Titel: "Gran Turismo Sport"

Platform: PS4

Udgivelsesdato: 17. oktober 2017