Multiplatform: Åh nej; den stygge Doctor Eggman har overtaget verdensherredømmet. Sonic er blevet besejret og er tilsyneladende væk fra jordens overflade. Hvem skal så redde kastanjerne ud af ilden? Det skal du!

Som noget nyt i det seneste spil i "Sonic The Hedgehog"-serien får du nemlig for første gang muligheden for at designe din egen spil-avatar. Det er kendt fra mange sportsspil og giver dette spil en ekstra dimension i et kendt univers. Og så skal du ellers teame up med det blå pindsvin i de smarte sneaks (som du skal hjælpe med at befri) og resten af vennerne i kampen for at få kontrollen over kloden tilbage.

Der er fuld fart på, og terrænet bevæger sig tjept forbi, så selv om du har spillet Sonic-spillene før og ved, at der er speed på Sonic og hans dyrevenner, skal du alligevel have tungen lige i munden for at holde pindsvinet på rette spor. Hov, var der et hul dér?!

Spillet veksler mellem den helt klassiske 2D-visning "fra venstre mod højre" og den moderne 3D-visning, som vi kender fra de nyeste Sonic-spil. Det giver et fedt afvekslende spil, om end man løbende skal tune sit gameplay ind på det.

Det er udfordrende, sjovt og helt i Sonic-ånden. Heldigvis har nye og måske yngre gameres fingre muligheden for at starte på begynder-niveau med knap så meget bang i begivenhederne, men stadig med foden på gaspedalen.

En hage, der trækker ned på det overordnet indtryk af spillet, er, at banerne er forholdsvis korte. Jeg sad lidt for ofte tilbage, når jeg krydsede målstregen, med følelsen af lige at være så godt i gang - og vupti, så spinnede målskiltet.

Fire stjerner ud af seks

Titel: "Sonic Forces"

Platform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch og pc

Udgivelsesdato: 7. november