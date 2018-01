Switch: Har du efterhånden rejst rundt i alle afkroge af Hyrule i "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", så er det værd at se nærmere på "Xenoblade Chronicles 2", den seneste store RPG udgivet eksklusivt på Nintendo Switch.

Du skal ikke lade dig skræmme af 2-tallet, hvis du ikke fik stiftet bekendtskab med etteren, for alt bliver udførligt forklaret, og sværhedsgraden er på det absolutte nulpunkt, når spillet begynder. Men det med sværhedsgraden ændrer sig hurtigt.

I Xenoblade-universet navigerer du i rollen som den unge Rex rundt mellem de enorme Titaner, der udgør den sidste rest af beboelige arealer i verdenen Alrest. Den unge klunser bliver hurtigt kastet ud på et eventyr med en flok venner, hvor han bliver til en "Driver", en slags kriger, og forbindes til en "Blade" - et meget stærkt væsen, som får en række andre interesserede til at komme efter Rex og vennerne.

Kampsystemet adskiller sig fra fx. Zelda-serien ved, at man kæmper gennem sin Blade, der er kommando-styret og optjener special-angreb. Det minder om en Pokémon-kamp, men er ikke turbaseret. Det kan lyde forvirrende, men det bliver introduceret meget tålmodigt, så alle kan være med.

"Xenoblade Chronicles 2" er et enormt spil med en masse at udforske. Der er virkelig mange timers spil i vente, hvis man lader sig suge ind, men det kræver en vis indsats fra gameren. For verdenen er kæmpestor og befolket med vidt forskellige karakterer, der alle har noget på hjerte - indimellem lidt for meget. De mange dialogbokse og gentagelser kan føles trivielle, og i det hele taget er der så meget information at forholde sig til, at man skal være ret ihærdig for at få det hele med - og meget interesseret i universet for at synes, at det er relevant at få det hele med.

Den samlede oplevelse af "Xenoblade Chronicles 2" når desværre ikke op på højde med årets øvrige Switch-udgivelser fra Nintendo. Den enorme verden i spillet presser desuden den lille konsol til det yderste, så man sidder med følelsen af, at den har svært ved at følge med - selv om grafikken ikke er nær så flot som i fx. Zelda og Mario.

"Xenoblade Chronicles 2" sætter punktum for et af de bedste Nintendo-år nogensinde, men fik man først sin Nintendo Switch til jul, er Zelda-, Mario- og Splatoon-spillene mere oplagte førstevalg.

Tre stjerner ud af seks

Titel: "Xenoblade Chronicles 2"

Platform: Nintendo Switch

Udgivelsesdato: 1. december