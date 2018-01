Faaborg-Midtfyn Kommune screener samtlige skoler og daginstitutioner for radon. Det sker for at sikre et sundt indeklima.

Faaborg-Midtfyn: 45 skoler og daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune skal i årets første kvartal undersøges for luftarten radon. Gasarten siver naturligt op fra undergrunden i hele Danmark og udgør ikke nogen akut sundhedsfare. Alligevel er kommune klar til at tjekke koncentrationerne.

- Vi vil sikre et sundt indeklima i kommunens bygninger. Derfor undersøger vi nu alle vores skoler og daginstitutioner for radon. I langt de fleste tilfælde er let at mindske indsivningen af radon. Øget ventilation og eventuel tætning af revner er som oftest tilstrækkeligt, forklarer koncernchef for By, Land og Kultur, Christian Tønnesen.

Radon Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden - typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle boliger.Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som f.eks. hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme.



Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en længere årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft.



Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet.Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Mængden af radon i jorden varierer landet over. Der er mest radon i jorden på Bornholm, Sjælland og øerne.



FaaborgMidtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse, hvorfor der nu igangsættes en radonscreening.

Skoler og daginstitutioners geografiske placering giver et billede af radonkoncentrationen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ejendomme. Derfor screenes de først. Når resultatet foreligger, så vurderer kommunen om de øvrige bygninger - blandt andre plejecentre og administrationsbygninger - også skal undersøges for radon.