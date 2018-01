Fodboldspilleren Pascal Gregor nåede ikke at være transferfri i ret mange dage, før han fandt sig en ny klub.

Forsvarsspilleren, der ved årsskiftet havde kontraktudløb i FC Nordsjælland, skal de næste to år spille for FC Helsingør, der er næstsidst i Alka Superligaen.

- Gregor er et af de største forsvarstalenter i Danmark og kommer med et godt cv og en god skoling fra FCN, siger FC Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup, i en pressemeddelelse.

- Han er, som jeg ser ham, en meget komplet spiller. Han kan spille alle fire pladser i en backkæde, han er god fysisk og med hovedet, han er aggressiv og fysisk stærk og har et godt overblik.

- Det er en spiller fra en højere hylde, end vi er vant til, og han kommer til at være en kæmpe hjælp i forhold til at blive i Superligaen. Det er også et signal om, at vi som klub er kommet op på en højere hylde, end vi har været vant til, siger træneren.

Pascal Gregor har spillet over 100 kampe for FC Nordsjælland.

For halvandet år siden var han med i Danmarks trup til OL i Rio.

FC Helsingør siger til gengæld farvel til Ismail Esen, William Kvist, Måns Herrmann og Lucas Ohlander.