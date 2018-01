Kort efter, at Fyns Politi udstedte en international arrestordre på Niller Bo Knudsen, har den dømte tidligere pædagogmedhjælper kontaktet politiet og meddelt, at han vil melde sig selv.

Kort før klokken 12.00 torsdag kontaktede den 55-årige Niller Bo Knudsen Fyns Politi for at meddele, at han vil melde sig selv senere på dagen.

- Han ville ikke fortælle, hvor han var henne, og sagde, at han nok skulle melde sig selv. Han sagde, at han vil komme så hurtigt som det kan lade sig gøre i forhold til de transportmidler, han har mulighed for at tage, siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Henrik Justesen.

Kort inden jul blev han idømt halvandet års fængsel for at have krænket en række piger i Stige, men han udeblev da dommen skulle afsiges, og har siden været efterlyst af Fyns Politi, der også udstedte en international arrestordre.

Niller Bo Knudsen er idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have tungekysset, befamlet og på anden vis krænket mere end 20 piger, og grunden til, at han ikke med det samme meldte sig ved politiet er, at der er en afstand til, hvor han befinder sig.