Den første januar omtaler Niels Erik Søndergård, (NES) Per Storms begejstring over at det skulle være en økonomisk fordel for Danmark, når udenlandske studerende læser gratis på SDU og andre steder. NES kalder det endda en tvivlsom påstand.

Imidlertid er det ikke tvivlsomt. Jeg har selv 17. december læst hele artiklen i FS. Og det er ganske vist. Et firma ved navn Damvad Analytics, er, sikkert, blevet bedt om at lave et positivt regnskab for de udenlandske studerende i Danmark. Det var jo ikke så godt, at man lige havde opdaget, at alt for mange både fik SU og studielån, mens de studerede, og derefter rejste hjem uden at betale lånene tilbage.

Det kunne Damvad så lige klare. For i modsætning til danske studerende kommer de udenlandske jo først, når de er blevet voksne. Så for at gøre regnskabet op til noget positivt, medregner man ved de danske alle udgifter til vuggestue, børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelser m.v. Så går regnskabet op til de udenlandskes fordel, og Per Storm har noget positivt at skrive om i en sine alt for mange ledere.

Og her ser vi jo, at statistik kan bruges til hvad som helst, blot det kommer i de rigtige hænder.

Det bliver spændende at se, om Damvad også i nær fremtid bliver bedt om at lave et "samfundsøkonomisk regnskab for internationale indvandrere/migranter i Danmark". De kunne sikkert ændre de 33 milliarder, de koster, til at være en økonomisk fordel for Danmark.