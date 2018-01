For at sikre en ordentlig standard på DSB's toiletter på stationer landet over, så tager vi betaling. Og i disse tider, hvor færre og færre har kontanter på sig, sker betalingen via sms. Den type toiletter har vi gode erfaringer med fra de mange sms-toiletter, DSB har i hele landet, men vi holder løbende øje med, hvordan det går.

Betalingen for toiletbesøget bidrager til, at DSB bedre kan holde en ordentlig hygiejnisk standard, der kommer de trængende kunder til gode. Desuden bidrager betalingen til at holde omfanget af hærværk nede på vores toiletter. Dagligt er der personale ude på vores stationer for at holde dem rene - også toiletterne. Men indrømmet, det er ikke alle brugere, der efterlader toiletterne lige pænt. Så det er en udfordring at holde niveauet højt. Også på de toiletter, der er på togene over Fyn.

DSB's primære fokus er togdrift, men når det er sagt, så bliver der brugt mange kræfter på at højne rengøringen, så tog, stationer og herunder også toiletterne er rare at benytte for vores kunder. For som Inge Dam 30. december skriver på Fyens.dk, så skal DSB ikke skal tjene penge på at have toiletter.

Det er vi helt enige i, og lad mig understrege, at det gør DSB heller ikke.

Endelig skriver Inge Dam også, at hun ikke har kunnet finde en mailadresse at kontakte DSB på. Fremadrettet er hun og andre kunder velkomne til at kontakte DSB's kundeservice via kundehenv@dsb.dk.