Integration. Tag et opgør med godhedsindustrien

Berlingske Tidende oplyste før jul, at 51 procent nydanskere i landets ghettoområder i overvejende grad anser manden som familiens patriark og overhoved. Har det noget med dårlig integration at gøre? Nej. Det, der har manglet, er evnen og ønsket om at tilpasse sig normerne i Danmark, hvor man har valgt at slå sig ned.

Hovedløst har stat og kommuner smidt penge i utallige kuldsejlede projekter, hvor kvinderne er blevet anbragt på skolebænken og samtidig har fået lov til at fortsætte et afsondret liv bag lejlighedernes tykke mure med parabolen tunet ind på Al Jazeera. At drømme drømmen om at nydanske kvinder integreres ved at deltage i mor-barn-kurser, demokratikurser, sund mad kurser og fælles cykelture er grænseløst naivt.

Ikke mange mellemøstlige kvinder har efter disse kurser suppleret med fællesspisning vovet at smide tørklædet, få et job eller turdet slå i bordet over for hustyrannen. Og hvorfor egentlig? Der kommer helt sikkert et nyt projekt.

Hvad er årsagen til, at dette kursuscirkus har kunnet køre i årtier? Svaret er enkelt - godheds- og integrationsindustrien står stærkt politisk. Derfor har den fået lov til år efter år at lokke stat og kommuner til at kaste penge efter endnu en omgang Kejserens nye Klæder.

Man overser, at integration er noget, man vil og vælger aktivt og forpligtende. Derfor er det den rene gift at designe integrationen i ghettoerne efter deres kultur og egenart, så den med garanti mislykkes ved ikke at opfordre til at åbne sig ud imod samfundet. Tværtimod sker der det, at nydanskerne fastholdes i deres offerrolle på konstant jagt efter endnu mere hjælp og endnu flere nyttesløse kurser.

Det motiverer hverken mænd eller kvinder, og risikoen er, at vi om 20-30 år stadigvæk mislykkes med integrationen. Derfor er det bydende nødvendigt at tage livtag med integrationsindustrien og få muget effektivt ud i indsatssumpen.