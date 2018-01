Mathias Greve og OB er blevet enige om en forlængelse af samarbejdet, og den 22-årige fynbo har således underskrevet en ny kontrakt, der gælder frem til sommeren 2021. Dermed lægger OB og Mathias Greve to år til den eksisterende aftale, skriver OB.dk, der fortsætter: Mathias Greve skiftede til OB fra Øens Hold-samarbejdsklubben Langeskov IF, da han var 12 år gammel. Gennem sine ungdomsår viste han sit store potentiale, og i sommeren 2014 blev han rykket op i ligatruppen, hvor han i efteråret var en vigtig del af holdet. - Mathias Greve er stadig en ung spiller, og der er fortsat masser af udviklingspotentiale i ham. Men den udvikling vi har set i det seneste år, overbeviser os om, at han har den vilje og indstilling, der skal til, for at blive endnu stærkere. Med den rette ildhu og med bevidsthed og fokus på at arbejde hårdt både på og udenfor banen, vil Mathias kunne fortsætte sin udvikling og nå et endnu højere niveau, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen. Cheftræner Kent Nielsen ser også frem til at fortsætte samarbejdet med Mathias Greve. - Mathias har taget nogle store skridt, og særligt i efteråret har han vist sig som en af de spillere fra vores eget akademi, der ikke bare har taget skridtet op i ligatruppen, men som også har taget det næste skridt i forhold til at etablere sig i truppen. Han har både fået lagt på i den fysiske og den kreative del af spillet. Han har været god til at udfordre og gøre det svært for modstanderne, når vi har været i boldbesiddelse. Det har været medvirkende til, at han har gjort sig endnu mere bemærket, og derfor er vi rigtig glade for, at vi er blevet enige om en forlængelse, så vi også kan være en del af hans fortsatte udvikling i retning af at blive en 'point-spiller', der scorer flere mål og laver flere assists, for vi har ikke set det bedste i Mathias Greve endnu, siger Kent Nielsen