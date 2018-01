- Jeg vil fortsætte den aktivitetskalender, der er nu. Så vil jeg se på julekalenderen - om det er noget, der skal fortsættes. Om den skal leve eller dø eller opdateres. Jeg kommer med en masse idéer, men jeg har behov for at lære foreningen at kende først, siger 32-årige Julie Kjeldbjerg.

Den nye citykonsulent er født og opvokset i Middelfart og er oprindeligt uddannet pædagog. Siden er hun gået i gang med at læse til serviceøkonom med speciale i events, og denne uddannelse er hun stadig i gang med og afslutter den til sommer. I den forbindelse skriver hun sin afsluttende opgave om Middelfart Handel. Igennem uddannelsesforløbet var hun i praktik hos Meeting Lillebælt, der sidder i samme hus som Middelfart Handel, og den vej igennem hørte hun om den kommende ledige stilling, som hun også blev opfordret til at søge.

- Nu vil jeg køre det videre i Anne Maries ånd, og så skal jeg finde ud af, hvad bestyrelsen vil med foreningen. Jeg vil have de analyserende briller på. Det der med at sige: "Det gør vi, fordi vi plejer at gøre det", den går ikke. Vi skal finde ud af hvorfor vi gør det. Vi skal se på, hvad de forskellige behov er for kunderne og for butikkerne. Jeg skal lige have lov at mærke efter i byen, så jeg er bedre rustet til at lave tiltag, der er justeret til byen, siger Jule Kjeldbjerg, der lover, at der vil ske udvikling.