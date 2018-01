FODBOLD: OB sonderer markedet med intensitet efter at have sagt farvel til Izunna Uzochukwu og Frederik Tingager.

Fynboerne lurer på mange muligheder, men en af dem er FC Midtjyllands André Rømer, der allerede prøvede at komme afsted fra Herning i sommer, men ikke kunne finde den rigtige klub.

Ifølge Sport Fyns kilder har OB et godt øje til Rømer, men endnu er interessen ikke konkretiseret, fordi fynboerne kigger på mange muligheder for at optimere truppen efter tabet af to stamtspillere.

André Rømer har siden april været skubbet lidt ud på et sidespor i Midtjylland, men kan spille både højre back eller centralt på midtbane eller i forsvaret. Og det er her, at OB lige nu har visse problemer efter de huller, der er opstået.

Rømer spillede kun fire kampe fra start for FC Midtjylland i efteråret, men har givet flere muligheder end OB på tapetet, selv om det næppe er blandt Midtjyllands mesterskabs-konkurrenter. Den 24-årige Rømer har 119 kampe for Midtjylland på CV'et siden 2012, men huskes også for at have haft store udfordringer, da han spillede over for Manchester Uniteds hollænder Memphis Depay i Europa League-nederlaget på 1-5 for to år siden på Old Trafford. Da blev Rømer svært rundtosset.

OB spekulerer givet i at være på den helt sikre side, når der skal investeres i nye folk og OB har ikke råd til så lang en indkøring som i tilfældet Nicklas Helenius, fordi de næste syv kampe afgører, om OB kommer med i medaljespillet. Alternativt er et nedrykningsspil, som bliver svært for den menige fodboldfan for alvor at interessere sig for.

Den tidligere Esbjerg-spiller Søren Rieks og Youssef Toutouh fra FCK kan også være emner for OB.