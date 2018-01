Der var Erhard Jakobsen, der var Poul Schlüter, og så var der Tove Smidth - der søndag den 7. januar fylder 95 år

Byrådet i Gladsaxe fostrede store politiske skikkelser i 70'erne.

Poul Schlüter blev senere statsminister, og da Erhard Jakobsen kom i Folketinget med sit nystiftede parti, Centrum-Demokraterne, i 1974, stod en ny bydronning klar til at overtage borgmesterkæden.

Hun var borgmester i Gladsaxe i ni år, fra 1974 til 1983, indtil hun trak sig midt i en valgperiode for at prioritere sin anden store lidenskab, journalistikken.

- Jeg kunne ikke undvære nysgerrigheden og de gode historier. Så byrådet godkendte min afgang. Jeg var ganske klar over, at man ikke skal blive for afhængig af en taburet, forklarede Tove Smidth til den lokale avis Bagsværd-Søborg Bladet i 2013.

Hun vendte tilbage til Danmarks Radio og blev udnævnt til programredaktør i sin gamle afdeling.

Chancen for at blive journalist fik hun i sin tid i en togkupé fra Fyn mod København i 1944, hvor Smidth, som egentlig var uddannet korrespondent i engelsk, tysk og fransk, tilfældigvis faldt i snak med redaktøren for Brugsforenings Bladet, det senere Samvirke.

- Vi faldt i hak på alle måder. Vi aftalte, at når krigen var forbi, skulle jeg i mesterlære på bladet. Derefter var det blot at minde ham om det, har hun tidligere fortalt til fagbladet Journalisten.

Hun blev siden ansat på Danmarks Radio i 1963, og tre år senere blev hun valgt ind i Gladsaxe Byråd for Socialdemokratiet.

Det har især været det internationale arbejde, som har optaget den nu 95-årige journalist og eksborgmester, og det er blandt andet blevet til en fortjenstmedalje fra polsk Røde Kors, ligesom hun har været engageret i Kræftens Bekæmpelse.

Tove Smidth har officielt været pensionist siden 1989, men har siden blandt andet brugt sit otium til at producere rejsereportager.

Hun er stadig aktiv i sit forbunds veteranklub Journalisternes veteraner, hvor hun er æresmedlem. (Ritzau)