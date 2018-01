Læserbrev: Det var en udmærket nytårstale, statsministeren holdt. Han vil gøre op med ghettoer og parallelsamfund. Men det er da meningsløst at rive udmærkede boligblokke ned for at få beboerne spredt. I stedet kunne man tvangsflytte de familier, hvor bare én i familien er på offentlig forsørgelse ud over børnepengene. Det ville tynde gevaldig ud i parallelsamfund og ghettoer, hvis de familier blev spredt ud over hele kommunen.