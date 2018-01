Konkurs

Fredericia: Brilleforretningen Bruhn & Bruhn i Vendersgade 17 er under konkurs. Det kan læses i CVR-registret og på konkurser.dk.

Ifølge et opslag i Facebook-gruppen "Hvem ved hvad i Fredericia" har butikken holdt ferielukket siden november. Det er Skifteretten i Odense, som har taget Bruhn & Bruhn under konkursbehandling efter en begæring den 4. december 2017.

Virksomheden har kørt med underskud i sine seneste tre regnskaber. I regnskabet for 2015-2016 landede årets resultat på et minus på 98.000 kroner. I en note fra revisionsselskabet står der desuden, at "det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets indtjening bliver overskudsgivende og der tilføres yderligere likviditet til dækning af selskabets løbende forpligtelser".

Selskabet er grundlagt i 2010. Selskabets formål er "at drive brille- og optikforretning, kosmetologforretning, salg af kosmetik og dermed beslægtet virksomhed".