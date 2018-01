Foredrag: Hvordan er det at se sine hunde blive skyllet ind under isen? Hvordan er det at sove i sovepose i 50 graders frost?

Det vil Per Bang fortælle om i et to timers lysbilledforedrag, tirsdag den 16. januar kl. 19.30 i Pjedsted Kultur- og forsamlingshus. Han har også kørt hundeslæde med H.K.H. Kronprins Frederik, han har løbet på ski med nyfødte hundehvalpe på maven og naturligvis set en isbjørn i øjnene.

Med sine 8000 km på hundeslæde i Grønland har han også haft et tæt forhold til sine hunde og måttet leve i vintermørke i tre måneder. Efter 3,5 år ved Sirius-patruljen har Per Bang mange utroligt flotte billeder og sjove og humoristiske fortællinger med fra sine oplevelser.