Den danske fodboldtræner Jakob Michelsen er blevet fyret som cheftræner for den svenske klub Hammarby.

Det skriver Expressen på sin hjemmeside.

Ifølge avisen fik Michelsen på et møde onsdag aften med klubbens sportslige ledelse besked om, at han ikke længere skal stå i spidsen for Stockholm-klubben.

Hammarby ventes at offentliggøre beslutningen torsdag, skriver Expressen. Klubben skulle ifølge avisen allerede have fundet en afløser.

Jakob Michelsen kom til Hammarby for knap et år siden, efter at han med succes havde været cheftræner for superligaklubben Sønderjyske.

Beslutningen om at afskedige danskeren er først og fremmest taget på baggrund af, at han ikke har indfriet de forventninger, som Hammarby havde til ham.

Overordnet er han mislykkedes med at skabe en rød tråd i holdets spillestil, skriver Expressen.

Desuden har dele af spillertruppen samt den sportslige ledelse ikke brudt sig om Jakob Michelsens gentagne ændringer af startopstillingen samt spillernes positioner.

Hammarby sluttede som nummer ni i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan, i den forgangne sæson. Holdet vandt kun ni af 30 kampe.

I sæsonen 2015/16 førte Jakob Michelsen sensationelt Sønderjyske til sølvmedaljer. Derefter fik succestræneren kontrakt med Hammarby.